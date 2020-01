Tweet on twitter

Napoli, tutto chiuso per Rrahmani: cifre e dettagli dell’affare

Affare fatto: Amir Rrahmani è un nuovo calciatore del Napoli. A riferirlo è sempre Alfredo Pedullà, esperto di mercato, in onda su Sportitalia. L’affare è stato formalizzato in questi minuti a Milano. Definite anche le cifre: 12 milioni al Verona più 2 di bonus. Arriverà a giugno.

Così come Amrabat, anche lui ha accettato l’offerta del Napoli e sembra pronto a trasferirsi in estate. Kumbulla invece è più complicato: l’albanese piace anche ad Inter e Atalanta, che sembrano essere in leggero vantaggio