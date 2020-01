Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Tweet on twitter

Rai Sport – Ciro Venerato ha spiegato il perchè Giuntoli non prenderà Vertonghen

Rai Sport – Ai microfoni di Calcionapoli24.it è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle ultime di calciomercato in casa Napoli. Ecco cosa ha detto sul belga classe 1987: “L’età e l’ingaggio del giocatore non convincono il DS Giuntoli, quindi possiamo smentire che il Napoli possa trattare con il Tottenham per l’acquisto di Vertonghen”.

