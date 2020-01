Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Tweet on twitter

Il portale JuveLive riporta di alcune problematiche in termini di rinnovo in casa Juventus

Juventus – I mancati rinnovi potrebbero portare la partenza di un top-player a parametro zero

“Il calciomercato aperto porta anche a parlare di alcuni casi spinosi, come quello dei rinnovi. Alcuni in casa Juventus potrebbero essere una vera e propria grana da risolvere nel minor tempo possibile. Il rischio infatti è quello di perdere qualche giocatore importante a zero.

Ed ecco che, secondo quanto rivelato e riportato dalla stampa spagnola, la società piemontese potrebbe rischiare di perdere senza alcuna contropartita economica Blaise Matuidi. Il contratto del centrocampista francese infatti scade nel giugno del 2020. I club interessati al transalpino sarebbero molti. D’altronde, nonostante gli anni che passano, l’ex Psg ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli.

L’intenzione della Juventus sarebbe comunque quella di proporre al 32enne un rinnovo a cifre importanti. Il giocatore però potrebbe prima di accettare voler riflettere, guardarsi attorno e valutare anche altre offerte. Il tempo scorre e da febbraio Matuidi potrebbe essere libero di accordarsi con un’altra squadra. Il rischio c’è e i bianconeri non vorrebbero perdere tempo.”

