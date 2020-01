Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Calciomercato – De Ligt lascia la Juventus? Le ultime news di calciomercato spiegano la decisione presa dalla società di Torino

Calciomercato – Si è fatto tanto parlare, in queste ultime settimane, del futuro di De Ligt. Il difensore centrale della Juventus, infatti, è stato accostato ormai in maniera piuttosto insistente al Barcellona che già in estate aveva provato a prenderlo. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate e si sta aprendo uno scenario davvero molto importante, poichè De Ligt sembra aver perso il posto da titolare fisso a discapito di Mehri Demiral (anche se contro il Cagliari alla ripresa dovrebbe giocare il nazionale olandese accanto a Bonucci).

Ciò nonostante, come riporta il portale juvelive.it, la Vecchia Signora ha già deciso: a gennaio il ragazzo non si muoverà da Torino. Il motivo va ricercato nel fatto che, come sappiamo, nel mercato cosidetto “di riparazione” non solo è davvero difficile fare affari, ma anche e soprattutto trovare giocatori di un certo livello low-cost. Base di partenza per la cessione? Esiste, ma non sarà per meno di 80/90 milioni di euro. Cifre che, oggettivamente, sono ampiamente fuori mercato per lui. Per questo motivo De Ligt non lascerà la Juventus quest’anno e sarà difficile, visto e considerato che Maurizio Sarri -ma anche Fabio Paratici- amano i giovani che sanno metterci la faccia, il difensore potrebbe rimanere per moltissimi anni a Torino diventando il punto di riferimento per la difesa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!”

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Calciomercato Napoli, Tutino lascia il Verona: lo aspettano in Serie B

VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj

Ti potrebbe interessare anche:

Strage di migranti, 1300 morti nel Mediterraneo nel 2019

Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni, è nata Raddix