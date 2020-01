Capuano: “Napoli progetto tecnico costruito male in estate”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, Sole24Ore per parlare del Napoli e del progetto tecnico del club azzurro costruito male.

Queste le sue parole:

“Lobotka se arriva non ha la bacchetta magica, come non l’aveva Gattuso e ancor meno Ibrahimovic. Il Napoli è un progetto tecnico costruito male in estate e porta anche la firma di Ancelotti e da qui in poi penso che Gattuso possa mettere una pezza per risalire un po’, ma è difficile. Lobotka serve al Napoli, si è visto nella prestazione di ieri.

Inter può spodestare la Juventus? La Juventus è ancora ampiamente superiore all’inter, per percorso, profondità di rosa, che l’Inter sta costruendo adesso e credo che l’innesto di Vidal ne sia la dimostrazione. In casa nerazzurra si sono resi conto che già quest’anno si può arrivare allo Scudetto, per i 45 punti in 18 partite. Vidal è un giocatore pronto, conosce il metodo di Conte, conosce il calcio italiano.

Eriksen ha maggiore prospettiva, ma non potrebbe dare immediatamente salto di qualità. Nel caso dell’Inter si aggiungerebbe a qualcosa che funziona, nel caso del Napoli e Lobotka, si tratterebbe di andare a riparare qualcosa che non funziona”. Conclude Capuano.