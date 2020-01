Napoli, parla De Maggio: “Servono giocatori veri, di un certo livello”

Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il periodo particolare del Napoli, aprendo una parentesi sul calciomercato invernale. Queste le sue dichiarazioni.

“E’ il momento di non lesinare acquisti, è il momento di comprare giocatori veri perché è un momento delicato ed in momenti come questi ci vogliono giocatori con un’esperienza. Non guardiamo al passato, ma per il futuro, servono giocatori veri e di livello, di personalità”

