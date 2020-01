Calciomercato Napoli, l’Inter non molla Amrabat: le ultime

Sembrava praticamente fatta, ma c’è ancora da aspettare. Il Napoli ha messo nel mirino Amrabat già da tempo, insieme ai compagni di squadra Rrahmani e Kumbulla. Gli azzurri parevano aver chiuso l’affare già in queste settimane per poi ufficializzare il tutto a giugno, ma così non è. Amrabat ha molte richieste, in particolare dall’Inter che non vuole proprio mollarlo.

I nerazzurri continuano a parlare con l’entourage del marocchino e sono convinti di poter affondare il colpo, ma direttamente in estate, non prima.

Fonte Sky Sport