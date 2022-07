De Maggio: “Il Napoli ha già individuato il sostituto di Koulibaly”

Sostituto Koulibaly, parla De Maggio

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’ ha lasciato alcune parole:

“Il Napoli è molto sereno per il futuro. Dal Napoli mi hanno detto che non è vero che si sono fatti trovare impreparati, perché avevano colto che Koulibaly non avrebbe rinnovato e ci hanno già lavorato. I dirigenti ci assicurano che il Napoli sarà competitivo e che hanno in mente un obiettivo specifico per sostituire Kalidou e che lo prenderanno. Dinanzi alla mia esternazione ‘Il Napoli si è fatto trovare impreparato’, la società ci fa sapere che non è vero. Da capire se il sostituto sarà Kim o Marcos Senesi”.