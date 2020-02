Bufera sul Barcellona. Paco Aguilar:”Hanno fatto una cosa stupida”

Continua il caos in casa blaugrana

Negli ultimi giorni è caos totale in casa Barcellona, dopo la risposta di Messi ad Abidal, continuano i problemi. Ad analizzare cosa sta succendo è stato Paco Aguilar ex direttore del quotidiano El Mundo Deportivo, che è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva rilasciando queste dichiarazioni: Al Barcellona si sparano sui piedi da soli, hanno fatto la cosa più stupida che potevano: far arrabbiare Messi. Già quando litigò con Luis Enrique fu vicino all’addio e chiamò Fabregas e Mou per andare al Chelsea: stavolta il contratto dice che può andar via a parametro zero. L’Italia gli piace molto, ci sono le sue origini, non è un sogno impossibile vederlo in serie A. A Messi è sempre piaciuto il Milan, ma bisogna vedere chi se lo può permettere considerando però che è a parametro zero”. Ha poi parlato anche di Messi e del tecnico Setien:“Messi aveva litigato già perché rivoleva Neymar ma il Barca ha fatto finta di trattarlo ed ha sempre preferito Griezmann che 2 anni fa aveva rifiutato. Lautaro lo ha consigliato Messi al Barcellona, capisce più lui dei dirigenti. Abidal non ha capacità ma è Bartomeu che lo ha messo lì. Hanno aspettato Pochettino fino a 10 minuti prima di annunciare Setien, hanno parlato con 10 allenatori… oggi a Bilbao si gioca il futuro del Barca, se perdono oggi in estate ci saranno le elezioni anticipate. Il Barcellona è nel caos: hanno sbagliato tutto a gennaio. Hanno di fatto 16 giocatori. Se il Napoli gioca bene al San Paolo se la può giocare, il Barca ora è solo Messi”.

