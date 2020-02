Polemiche Juventus-Fiorentina. De Paola:”Commisso ha sbagliato”

Continuano le considerazioni dopo gli episodi dubbi di domenica

Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, condotta da Umberto Chiariello è intervenuto Paolo De Paolo noto giornalista ed ex direttore di Tuttosport, che ha espresso la sua opinione sulle dichiarazioni rilasciate da Commisso nel post gara di Torino. Ecco le sue parole: “Commisso ha sbagliato completamente il target, sono d’accordo sul fatto che quello non era rigore, ma la partita è finita 3-0. Su certe cose non bisogna aspettare Commisso, quando lanci una miccia nel pagliaio, prende tutto fuoco, quale squadra più odiata della Juventus che vince da otto anni? Nedved può essere considerato antipatico perché era un simulatore, poco corretto, che non può fare la morale. Appena c’è una risposta da parte della Juventus, diventano tutti antipatici e spocchiosi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verso Napoli-Lecce. Alvino:”Formazione condizionata dalla Coppa Italia”

La SSC Napoli da oggi sbarca su TikTok!

Ufficiale – Napoli-Lecce sarà arbitrata da Antonio Giua

Venerato: ”Napoli trattoria, non un ristorante a 5 stelle”

Focus rigori – La lunga lista di quelli non concessi al Napoli

Grande interesse della Roma per Mertens. Nedved, caduta di stile ed altro a Radio Punto Nuovo

Gattuso può sorridere: tre ‘big’ pronti a tornare in campo contro il Lecce

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri