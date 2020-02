Focus rigori – La lunga lista di quelli non concessi al Napoli

Focus rigori – L’incredibile lista di quelli non concessi alla squadra partenopea

Focus rigori – La stagione del Napoli è difficile da mandare giù, soprattutto per le alte aspettative dei tifosi, alimentate dai discorsi del vecchio allenatore Carlo Ancelotti. E’ vero che la squadra e la confusione ambientale ci ha messo del suo, ma nella classifica del Napoli c’è anche lo zampino della classe arbitrale.

Il quotidiano Il Mattino ha stilato una lunga lista dei rigori – netti – non concessi alla squadra partenopea. ​Gli azzurri, infatti, in questa stagione di Serie A, hanno avuto solo due rigori a favore: uno alla prima giornata contro la Fiorentina a Firenze, con polemiche per il tocco non propriamente chiaro su Mertens, trasformato da Insigne, e l’altro contro il Lecce, sempre in trasferta e sempre realizzato da Lorenzo Insigne.

Da allora non sono di certo mancati episodi a dir poco dubbi: si parte con il placcaggio di Kjaer ai danni di Llorente in casa, al San Paolo, con l’Atalanta e si arriva fino a lunedì sera, con Politano abbattuto da Colley sulla linea dell’area di rigore ed addirittura ammonito per simulazione, passando chiaramente per il tocco di mano a dir poco sospetto di Cuadrado in Napoli-Juventus. Lo spagnolo Llorente protagonista, suo malgrado, anche in Napoli-Cagliari, vistosamente strattonato in area da Klavan prima del gol di Castro che sancì il KO della banda di Ancelotti. Per non dimenticare il braccio di Lerager al San Paolo il Genoa, o lo “strangolamento” di Izzo ai danni di Ghoulam con il Torino e quello di Faraoni su Milik in Napoli-Hellas Verona.

