Castel Volturno, il report: Malcuit torna ad allenarsi, assente giustificato Manolas

Castel Volturno, il report: Malcuit torna ad allenarsi, Ghoulam ha svolto lavoro prima in gruppo e successivamente lavoro personalizzato, assente Manolas con permesso per la nascita di sua figlia.

Ultimissime calcio Napoli – Castel Volturno, il report: seduta mattutina per il Napoli, gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Ghoulam ha svolto prima parte della seduta in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Assente Manolas che ha avuto un permesso per la nascita della figlia.

