Lecce, il ds Meluso: “Col Napoli venderemo cara la pelle. Gattuso ha portato la sua mentalità”

Meluso ds del Lecce ha detto che la vittoria contro il Torino ha dato fiducia alla squadra. Col Napoli non cambieranno la loro mentalità di gioco e saranno combattivi. Vede il Napoli in crescita grazie anche alla mentalità di Gattuso e al suo gioco.

Meluso Ds del Lecce ha parlato del prossimo match contro il Napoli

Meluso ds del Lecce è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del prossimo match di campionato tra i salentini e il Napoli. Questele sue dichiarazioni: “Il 4-0 ottenuto contro il Torino ci fa molto piacere. È la prima volta che il Lecce vince 4-0 in Serie A nella sua storia Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa vittoria ce l’ha data. Col Napoli non cambieremo la nostra mentalità di gioco, ma venderemo cara la pelle”.

SCELTA AZZECCATA. – “Demme ha preso in mano le chiavi del centrocampo, ha mostrato solidità, nonostante non sia un gigante. Credo sia una scelta azzeccata e farà molto bene. In questo campionato però un giocatore solo non può farcela, io credo che il cambiamento sia avvenuto con l’avvento di Gattuso”.

GATTUSO . – “Credo che l’avvicendamento abbia portato un po’ di serenità, i problemi fra giocatori e società si sono dissolti. Gattuso ha portato la sua mentalità, il suo gioco. Il Napoli è in crescita”.

EQUILIBRIO. – “Negli altri anni ci sono state squadre considerate materasso, invece quest’anno c’è un certo equilibrio perché non ci sono squadre che si sono staccate dalla zona retrocessione”.

