De Zerbi: “Anche col Napoli potevamo chiudere 3-0 il primo tempo”

Sassuolo – Dopo la magica serata, che ha visto la sua squadra battere la Roma 4-2, Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita

Sassuolo – Durante la conferenza stampa per commentare la gara vinta contro i giallorossi, De Zerbi ha più volte ricordato la gara col Napoli. Ecco quanto detto dall’allenatore dei neroverdi:

E’ la sua notte da allenatore del Sassuolo più bella?

“Serata bellissima che ci gratifica tutti. Ci dà un po’ di rammarico per quello che poteva essere fatto un po’ prima perché potevamo andare sul 3-0 anche col Napoli, però spero che venga preso come una svolta mentale, preparando la SPAL con l’ossessione di una grande partita, con il sangue agli occhi”.

Ieri ha detto che sarebbe servita una partita di qualità, attenzione e coraggio. Forse l’attenzione è quella che è mancata di meno?

“Sicuro di attenzione e di grande rispetto. Fonseca è un orgoglio per il calcio italiano, gioca un calcio diverso dalla nostra cultura e forse abbiamo aumentato la tensione. Per quanto riguarda le rimonte, è vero che l’abbiamo subita ma perché abbiamo fatto troppo bene all’inizio? Perché col Napoli potevamo chiuderla ma di fronte abbiamo anche il Napoli, oggi la Roma. Le rimonte fanno parte del calcio, soprattutto per una squadra giovane allenata da un allenatore giovane e non lo vedo come un difetto ma una pecca che si va a mettere a posto nel tempo”.

