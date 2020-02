‘A Jucatella – Juventus e Inter chiamate alla vittoria

‘A Jucatella – Le prime due della classifica sono chiamate alla vittoria dopo le ultime brutte prestazioni in campionato

‘A Jucatella – Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, con Inter e Milan che raggiungono Napoli e Juventus in semifinale, questo week end ‘a Jucatella si concentra sugli incontri che vedono impegnate le prime della classe che hanno faticato non poco lo scorso fine settimana di campionato. Nessuna delle prime tre ha vinto: la Juventus, sconfitta a Napoli, l’Inter, fermata in casa dal Cagliari, e la Lazio, pari nel derby dell’Olimpico. ForzAzzurri.net focalizza l’attenzione sui match che vedranno impegnate la Juve, in casa contro la Fiorentina, e l’Inter, in trasferta ad Udine.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Juventus-Fiorentina (domenica 02 febbraio ore 12:30)



La Juventus arriva alla sfida contro i viola dopo la brutta sconfitta (2-1) rimediata al San Paolo contro il Napoli. Lo stop è arrivato dopo sette vittorie consecutive in campionato. La Fiorentina è stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Inter e ha ottenuto solo un pareggio, a reti inviolate, nell’ultima gara disputata in campionato contro il Genoa a Firenze. In classifica, la Vecchia Signora è prima con 51 punti, tre in più dell’Inter seconda, mentre la squadra di Iachini è tredicesima con 25 punti.

Il consiglio per questa scommessa

La formazione di Sarri ha disputato una bruttissima gara al San Paolo rimediando la seconda sconfitta in campionato, non riuscendo a sfruttare i passi falsi di Inter e Lazio. I bianconeri faticano nella costruzione del gioco e dietro prendono qualche gol di troppo. La Fiorentina è in serie positiva da quattro turni di campionato avendo ottenuto due vittorie e due pareggi; otto punti ottenuti da quando mister Iachini è stato chiamato a sostituire Montella sulla panchina.

Questa dello Juventus Stadium è una partita dall’esito proibitivo per la Fiorentina con la squadra bianconera che vorrà riscattarsi, dall’ultima deludente prestazione, davanti ai propri sostenitori e che la vede nettamente favorita per la vittoria finale.

ecco il nostro pronostico: 1 + OVER 1,5

Udinese-Inter (domenica 02 febbraio ore 20:45)

La squadra friulana ospiterà l’Inter dopo la brutta sconfitta rimediata al Tardini di Parma (2-0). L’Udinese, nelle ultime cinque gare disputate, ha raccolto nove punti, frutto di tre successi e due sconfitte. La squadra di Conte arriva alla gara del Friuli dopo aver eliminato la Fiorentina dalla Coppa nazionale e pareggiato (1-1) contro il Cagliari; non vince in campionato dalla gara del San Paolo, 3-1 al Napoli e di fatto, quello di domenica scorsa, è stato il terzo pari consecutivo, dopo quelli con Lecce e Atalanta. L’Udinese serena in classifica coi suoi 24 punti (+9 sul trio di coda) mentre l’Inter è a sole tre lunghezze dalla Juventus capolista: 48 punti contro i 51 dei bianconeri.

Il consiglio per questa scommessa

Nelle ultime due gare di campionato, la squadra di mister Gotti è stata poco “fortunata”: la sconfitta di Parma ha fatto eco a quella arrivata, oltre il novantesimo, sette giorni prima a San Siro contro il Milan. Bianconeri che navigano in acque ancora tranquille in classifica. L’Inter non vince da quasi un mese e ha ottenuto solo tre punti nelle ultime tre gare disputate. Cio’ nonostante, i milanesi sono comunque aggrappati alla Juventus e cercheranno in tutti i modi di espugnare il terreno udinese.

ecco il nostro pronostico: 2 + OVER 1,5

Antonio De Nigro

