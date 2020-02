Raffaele Auriemma: “Lozano? La colpa è stata di Ancelotti”

Raffaele Auriemma ha parlato delle problematiche che riguardano l’insermento di Lozano nel Napoli

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma è stato interrogato su Lozano, finito ai margini nelle ultime gare:

“Non è da Napoli? Bisogna aspettare, per me. E’ come se avesse iniziato ora, avendo trascorso finora la stagione in un ruolo non suo. Tutto il centro america è rimasto scandalizzato nel vederlo utilizzato da Ancelotti da punta centrale. Io aspetto, bisogna vederlo al meglio come ruolo e come condizione fisica. Non aveva la condizione per poter giocare, non ha la forza per fare gli scatti per cui è stato acquistato, poi deve ambientarsi nello spogliatoio e queste sono altre due ragioni”.

