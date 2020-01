Napoli, il report dell’allenamento da Castel Volturno

Napoli, il report dell’allenamento: la squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche; personalizzato per Ghoulam, per Allan lavoro misto, palestra post-influenza per Fabian e Politano

Napoli, il report dell’allenamento

Il Napoli, ha svolto allenamento mattutino per preparare la trasferta di lunedì sera contro la Sampdoria.

Il report:

Come riportato sul sito ufficiale della SSC Napoli, “dopo una prima fase di attivazione, la squadra sui campi 2 e 3, ha svolto esercitazioni tecnico tattiche. Successivamente lavoro finalizzato alla costruzione di gioco e partita a campo ridotto e 3 squadre. Chiusura con circuito di forza in palestra“.

Per Faouzi Ghoulam continua il calvario tra terapie e lavoro personalizzato in palestra; Allan ha lavorato a metà tra la palestra e il campo, è in fase di recupero; palestra per postumi influenzali per Fabian Ruiz e il neo-acquisto Matteo Politano, fiducia sulla loro partenza verso Genova.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Mertens-Chelsea, l’annuncio del tecnico Lampard

Calciomercato Napoli, nelle ultime ore è spuntato il nome di Tripaldelli

Calciomercato Napoli, Younes rischia di finire ai margini della squadra

L’ex Zuniga fa un regalo al Napoli: risparmiati 3 mln di euro!

Calciomercato Napoli, Younes rischia di finire ai margini della squadra

Calciomercato Napoli, la rivoluzione di gennaio potrebbe non essere ancora finita

L’USSI Campania replica a Zuliani: “Venga al San Paolo”

Amrabat – Scoppia il caso con l’entourage

Napoli, probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata tranne che in un ruolo

CONTENUTI EXTRA

La figlia di Bill Gates sposa il campione di equitazione Nayel Nassar, le foto della proposta

Virus, Cina: 213 morti, 2mila nuovi casi

Coronavirus, le città del mondo dove il rischio è più alto

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri