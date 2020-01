Calciomercato Napoli, nelle ultime ore è spuntato il nome di Tripaldelli

Giuntoli alla disperata ricerca di una soluzione per la fascia sinistra. Ecco l’ultima idea

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli nelle ultime ore avrebbe provato a sistemare, con una soluzione giovane e a basso costo, la fascia sinistra. Giuntoli, infatti, si sarebbe fatto avanti col Sassuolo per ottenere il prestito di Alessandro Tripaldelli: “Giuntoli lavora per una soluzione low cost sulla fascia sinistra, ieri ha tentato l’assalto per Alessandro Tripaldelli del Sassuolo in prestito gratuito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro rilanciando poi fino a 10 milioni. Il club emiliano ha detto no chiedendo 2 milioni per il prestito, condizione rifiutata dal Napoli anche perché l’esterno sinistro napoletano classe ’99 mercoledì si è operato all’inguine e rientrerà in campo a fine febbraio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’ex Zuniga fa un regalo al Napoli: risparmiati 3 mln di euro!

Calciomercato Napoli, Younes rischia di finire ai margini della squadra

Calciomercato Napoli, la rivoluzione di gennaio potrebbe non essere ancora finita

L’USSI Campania replica a Zuliani: “Venga al San Paolo”

Amrabat – Scoppia il caso con l’entourage

Napoli, probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata tranne che in un ruolo

CONTENUTI EXTRA

La figlia di Bill Gates sposa il campione di equitazione Nayel Nassar, le foto della proposta

Virus, Cina: 213 morti, 2mila nuovi casi

Coronavirus, le città del mondo dove il rischio è più alto

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri