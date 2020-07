Gasperini attacca Conte: “Secondo posto? Grande risultato, anche se qualcuno non la pensa così”

Gasperini attacca anche Antonio Conte

Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gaseprini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Oltre che del match contro i rosseneri, l’alleatore della Dea ha risposto tra le righe anche ad Antonio Conte. Ecco quanto riportato:

“E’ forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest’anno. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti”. Tali dichiarazioni sono un chiaro riferimento ad Antonio Conte, più precisamente ad alcune dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine di Inter-Fiorentina.

