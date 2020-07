Allan andrà via, l’Everton offre 25 milioni.Elmas gradito a Gattuso. Resterà in azzurro

Allan via a fine stagione, Elmas resterà

Nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live in onda sulle frequenza di Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti esperto di calciomercato. Il giornalista di Sky, ha fatto chiarezza sul futuro di Allan e di Eljif Elmas. Ecco quanto dichiarato:

“Elmas può partire? Non credo proprio che sia in uscita, non ci risulta. Il suo futuro sarà a Napoli. l Napoli ha investito tanto, il giocatore è stato voluto da Carlo Ancelotti ma è gradito anche a Gennaro Gattuso. Allan? Può andare via: il Napoli lo venderebbe, ma non lo svende. I 25 milioni offerti dall’Everton di Carlo Ancelotti sono pochi. Elmas potrebbe sostituirlo anche come ruolo: ha margini di crescita importanti e può coprire diverse posizioni della mediana”.

