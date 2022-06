Osimhen sempre nel mirino delle big d’Europa, il Napoli per ora resiste

Osimhen ha già tante proposte: la posizione del Napoli e l’eventuale sostituto

Victor Osimhen potrebbe essere uno dei pezzi più pregiati del mercato internazionale. Molte le proposte già ricevute dal Napoli, che ha fornito a tutte le pretendenti la medesima risposta: per meno di cento milioni non ci sediamo nemmeno a parlare della sua cessione. Lo rivela l’edizione odierna de Il Mattino, che riferisce anche di un tentativo dell’Arsenal (che ha messo sul piatto 60 milioni) andato a vuoto. Qualora l’ex Lille dovesse davvero partire, comunque, i campani non si farebbero cogliere impreparati: a Giuntoli e De Laurentiis piace Broja, centravanti da un metro e novantuno in rampa di lancio con il Chelsea.