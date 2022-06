Anche il Dortmund su Osimhen

Jolanda De Rienzo ha parlato della situazione Osimhen su youtube:

“Ricordate che ho parlato di Osimhen sui social. Bene ho avuto conferma dalle mie fonti che il presidente del Dortmund si è recato a Napoli per portare la sua offerta al calciatore. Il presidente De Laurentiis non si siede a nessun tavolo di trattativa se la cifra non si avvicina ai 100 milioni. Le offerte per il calciatore ci sono, quindi attenzione alla possibile partenza di Osimhen.