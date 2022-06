Il Napoli punta su Broja. Può arrivare con o senza l’addio di Osimhen

Il Napoli punta su Broja

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport:

Nonostante il Chelsea abbia deciso sostanzialmente di puntare su Armando Broja dopo il prestito al Southampton, c’è il Napoli che si starebbe muovendo per l’attaccante sia nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta monstre per Osimhen sia in caso di permanenza del nigeriano. La partenza del bomber della scorsa stagione azzurra non è probabile attualmente ma nemmeno impossibile ma Broja potrebbe essere un obiettivo a prescindere dal futuro del calciatore rilevato dal Lille.