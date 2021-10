Nazionale: Kean in dubbio per il Belgio, possibile rientro immediato a Torino

L’attaccante della Juve porta ancora i segni dello scontro con Laporte

Moise Kean è stato fermato dallo staff medico della Nazionale dopo l’intervento di Laporte, nel finale della gara tra Italia e Spagna. Il giocatore è stato costretto a indossare un collare protettivo e la sua esclusione dalla gara contro il Belgio per la finale del terzo posto in Nations League è quasi certa. A riportarlo è il Corriere dello Sport, il quale aggiunge che non è escluso un rientro immediato a Torino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ancelotti, contrasti tra il figlio Davide e alcuni giocatori del Real Madrid

Calciomercato, Nandez in uscita dal Cagliari. Anche il Napoli sulle sue tracce

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Russia invita i talebani all’incontro di Mosca