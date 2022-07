La Gazzetta dello Sport – Osimhen blindato, ora caccia a un esterno destro: da Berardi a Solbakken.

Il Napoli ha deciso di blindare definitivamente Victor Osimhen e di cercare un degno compagno di reparto: un esterno destro di piede mancino.

“Solbakken è una idea nuova, Verde il nome italiano buono per tutte le stagioni (ormai non è più così verde d’età) e per la sua napoletanità, Berardi il sogno difficile da realizzare e Januzaj la vecchia ipotesi che è tornata ad essere valida in queste ore”.

