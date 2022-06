Napoli-Mertens: capitolo chiuso, Giuntoli a caccia del sostituto

In casa Napoli pensano già ad un futuro senza Dries Mertens

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport fa sapere le ultime suk futuro di Dries Mertens.

Queste le sue parole:

“Giuntoli sa che, al netto di un sorprendente riavvicinamento con De Laurentiis, la vicenda partenopea del belga si è chiusa e che dunque serve un calciatore al suo posto che sia in grado di infiammare il Maradona. Deulofeu ha il profilo giusto e un costo che può essere ammortizzato attraverso un paio di cessioni (Politano al Valencia e magari Ounas). Dunque, anche in questo caso è pronto il passaggio di testimone tra chi saluta e chi arriva ma bisognerà aspettare che maturino i tempi e, nello specifico, che escano un paio di pedine — oltre a Mertens — per innestare il talento dello spagnolo dell’Udinese nel meccanismo di Spalletti”.

