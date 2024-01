Mangala sempre più vicino al Napoli: le ultime sulla situazione

Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de Il Mattino Orel Mangala sarebbe vicino al trasferimento al Napoli.

Il centrocampista del Nottingham Forest Orel Mangala potrebbe arrivare al Napoli a breve. Dopo la sfida di Supercoppa avvenuta ieri sera il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva parlato di due giocatori in arrivo: altra conferma del fatto che la trattativa sarebbe ormai stata trovata.

Di seguito le parole del quotidiano campano:

“L’ipotesi più accreditata in questo momento è quella del passaggio in prestito con obbligo di riscatto da parte del Napoli (fissato a 25 milioni di euro) a fine stagione. Ma soltanto al verificarsi di determinate condizioni (che possono essere le presenze o gli obbiettivi come l’accesso alla zona Champions). C’è di più. A giugno, Mangala firmerebbe un ricco quadriennale alla corte di De Laurentiis che evidentemente ha allettato il belga e sta facendo pendere l’ago della bilancia per gli azzurri. Il Nottingham, però, chiede anche il prestito oneroso – di circa 5 milioni di euro – per i prossimi quattro mesi. Al netto del classico gioco delle parti, l’impressione è che Nottingham e Napoli siano finalmente vicine alla fumata bianca.”

