Napolil-Inter, le dure parole di De Laurentiis al termine del match

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro l’Inter nella finale di Supercoppa italiana.

Di seguito quanto dichiarato:

“Siamo in pieno mercato, due giocatori sono arrivati e due ne arriveranno. Onore a chi ha vinto, ma ho visto un Napoli in crescita Dar filo da torcere ad un Inter abbastanza imprecisa nonostante fossimo rimasti in dieci. Durante la Supercoppa, competizione che io stesso ho contestato, ho avuto modo di osservare l’Arabia, paese in crescita che noi credevamo chiuso. Tra l’altro ospiterà i mondiali nel 2030.”

Sull’arbitraggio poi afferma:

“A me dispiace per Rocchi che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di parlare dei pensieri di tifosi, ma la debolezza della categoria arbitrale è agli occhi di tutti. Dovevamo promuovere noi stessi e se tu ci fai rimanere in dieci non fai vedere un calcio spettacolare. Purtroppo anche i regolamenti sono cambiati e le espulsioni le paghiamo in campionato.”