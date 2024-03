Rinnovo Kvaratskhelia, la svolta potrebbe arrivare in estate

Il giornalista Giovanni Scotto ha parlato del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di “Radio Marte”.

“Per il rinnovo di Kvaratskhelia credo che se ne parlerà l’estate prossima. De Laurentiis ha un po’ perso tempo per sistemare la questione nei mesi scorsi, con il maggiore ingaggio promesso e non concretizzato. Gli agenti non hanno mai pressato molto e c’è da dire che il calciatore non è stato particolarmente brillante: i procuratori non hanno spinto perché non era il momento per bussare alla porta di De Laurentiis. Attualmente, invece, si va verso un finale di stagione con un Khvicha Kvaratskhelia in crescendo, quindi serviranno somme pesanti. Dopo l’addio di Osimhen, che oggi guadagna 10 milioni, il georgiano dovrà essere il più pagato del Napoli.”