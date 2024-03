Zielinski voleva restare a Napoli, poi ha cambiato idea

Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di “Tele A” ed ha parlato della situazione legata al centrocampista del Napoli Piotr Zielinski.

Secondo le sue parole Piotr Zielinski avrebbe voluto inizialmente restare a Napoli, ma avrebbe cambiato idea dopo una proposta non soddisfacente da parte di Aurelio De Laurentiis.

L’intenzione di Piotr Zielinski era quella di rinnovare il suo contratto con il Napoli, questo almeno è accaduto all’inizio. Il centrocampista polacco ha cambiato idea quando ha ricevuto una proposta da parte di Aurelio De Laurentiis, che non lo ha soddisfatto dal punto di vista economico. Zielinski è stato perfetto sia come uomo sia come professionista, non si può attaccare. La società deve sentirsi di fare una cosa, e lo stesso vale per il giocatore.”

