Mario Rui, l’agente: “Per lui ho un debole, calciatore vero”

L’agente Mario Giuffredi ha parlato del terzino portoghese Mario Rui ai microfoni di “Football Night”, programma condotto da Luca Cerchione ed in onda su “1 Station Radio”.

Di seguito le sue parole:

“Penso che il Napoli di Calzona inizi ad essere una squadra. Vedo un futuro molto positivo. Si rivede il solito Napoli, quello degli anni passati. Si rivede la mano di chi lavora in un modo che si avvicina a quello di Spalletti e Sarri. La partita di venerdì, dunque, sarà un bivio importante per la stagione. Mario Rui avrebbe potuto dare qualcosa in più contro la Juventus partendo da titolare? Sono scelte che fa l’allenatore. Secondo me, sceglierà in base alle caratteristiche degli avversari e delle partite. Sono giocatori con caratteristiche diverse, non fatemi dire altro… Ho un debole per Mario Rui. Lo reputo un calciatore vero. I campionati, d’altronde, si vincono con i giocatori di calcio. Ritengo, però, che Calzona saprà alternare al meglio Olivera e Rui. Conosco da anni l’allenatore azzurro e mi sono confrontato con lui proprio su questo tema. Dopo questa chiacchierata, infatti, mi ritengo ottimista. Sono certo che il tecnico trarrà il massimo da ogni calciatore.”

