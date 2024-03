Napoli, colpo di calciomercato per il futuro: nuovo direttore sportivo, prossime ore decisive

Napoli, colpo di calciomercato per il futuro

Il Napoli lavora a un colpo di calciomercato per il futuro, l’arrivo di un nuovo direttore sportivo. Tra i vari profili anche quello di Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta, apprezzato dal presidente.

A dare la notizia sono i giornalisti di calciomercato.it che svelano la possibile mossa del presidente Aurelio De Laurentiis che vuole costruire un Napoli forte per il futuro e ora si punta su Tony D’Amico dell’Atalanta.

Il contratto con l’attuale direttore sportivo Mauro Meluso è in scadenza e potrebbe non esser rinnovato, per dare il via a un nuovo ciclo. Nessuna bocciatura da parte di De Laurentiis che ha apprezzato il lavoro del suo dirigente ma vuole vedere qualcosa di diverso. Ora ci sarebbe Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, come profilo seguito con attenzione dal Napoli.

Nei due anni all’Atalanta ha confermato quanto di buono aveva già fatto vedere al Verona. Il problema di vedere Tony D’Amico al Napoli può essere però Percassi.

Intanto, tra gli altri profili seguiti ci sono anche Igli Tare della Lazio, Pietro Accardi dell’Empoli, Giovanni Sartori del Bologna, e gli svincolati Massara, Petrachi e Marchetti.

