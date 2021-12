Napoli-Leicester, parla Elmas.

Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, ecco le sue parole:

“Grande partita, è stata una notte importante per noi, sono contento per i gol ma ancora di più per la qualificazione. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo un grande carattere, il mister prima della partita ci ha detto che siamo una squadra forte e che dobbiamo dimostrare sul campo la nostra forza”.