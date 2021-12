Mossa a sorpresa di Spalletti: Ounas favorito su Lozano ed Elmas

Piena emergenza in casa Napoli e Spalletti studia una strategia. Mossa a sorpresa in sostituzione di Insigne: è il momento di Adam Ounas, la prima da titolare.

Tuttosport prende in considerazione la situazione d’emergenza che vige in casa Napoli. Gli infortunati partenopei sembrerebbero essere addirittura sette e Spalletti studia una strategia. Una mossa a sorpresa sulla corsia di sinistra, in sostituzione di Insigne, genera curiosità tra i tifosi. Difatti, il tecnico starebbe pensando di inserire Adam Ounas dal primo minuto, piuttosto che Lozano o Elmas.