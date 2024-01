Napoli-Inter, Di Lorenzo: “Trofeo importante per noi e per i tifosi”

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato qualche dichiarazione alla vigilia del match di Supercoppa contro l’Inter.

Giovanni Di Lorenzo, difensore e Capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia contro l’Inter valida per la finale di Supercoppa italiana.

Ecco in seguito le sue dichiarazioni:

“Penso che noi dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro al campo e non fuori. Dispiace che non ci siano tanti tifosi del Napoli, perché la partita viene giocata qua, ma sicuramente ci seguiranno da casa e noi cercheremo di vincere questo trofeo che è importante per noi, per la società ed anche per loro. Questo trofeo è molto importante, siamo qui a giocarcelo per quanto fatto nella scorsa stagione. Riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per affrontare la seconda parte della stagione di campionato. La squadra è concentrata sulla partita di domani, metteremo in campo tutte le energie”.

Sulla gara dal punto di vista tattico afferma:

“Penso che a prescindere dal modulo, conta come lo si interpreta. Sulla carta può essere visto come modulo più difensivo, poi in pratica ci porta ad avere tanti giocatori nella fase offensiva. Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra, con una coppia d’attacco che sta veramente bene: dovremo essere bravi in difesa, aspetto che coinvolge tutta la squadra. Dovremo essere bravi in fase passiva a limitare tutte le loro qualità, poi una volta recuperato il pallone a mettere in campo le nostre qualità. Siamo una squadra forte. In una finale di una competizione è sbagliato parlare di favoriti. Sicuramente siamo due grandissime squadre, qui per quanto fatto la scorsa stagione. Si azzerano i valori del campionato. L’Inter sta facendo benissimo, ha grandissimi giocatori e sono fiduciosi. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti, anche se abbiamo visto una grandissima partita contro la Lazio, ma faremo il massimo per portare a casa il trofeo”.

Su Osimhen ed Anguissa:

“Abbiamo la chat di gruppo dove ci sentiamo e ci facciamo l’in bocca al lupo. Li abbiamo sentiti, fanno il tifo per noi e giocheremo anche per loro dato che non saranno qua.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL, offerta panchina del Napoli a Pioli: risposta secca del tecnico

Applausi per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tennis, presentazione dell’Australian Open 2024