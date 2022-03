Del Genio: “Il Verona fa 70 falli a partita, per favore amici veronesi non parlate di arbitraggio”

Verona-Napoli, parla Paolo del Genio.

Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona ai microfoni di Tele A, soffermandosi sulle lamentele degli scaligeri nel post partita. Ecco quanto dichiarato:

“Polemiche Verona? Il Verona fa 70 falli a partita, per favore amici veronesi non parlate poi di arbitraggio. Qui si è parlato solo di campo dopo quel rigore col Milan che c’era tutto, una prova di serietà assoluta dopo l’arbitraggio di Orsato che ieri invece è andato al VAR. Il Milan non poteva subire quel rigore mentre il Cagliari sì?”.