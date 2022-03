Verona-Napoli, Spalletti: “Abbiamo lanciato un bel segnale”

Le dichiarazioni di Luciano dopo la vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona.

Dopo la vittoria del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il tecnico commenta l’importantissima vittoria che ha riscattato pienamente la squadra dopo la sconfitta in casa contro il Milan.

Le prime parole sono su Victor Osimhen:

“Osimhen ha forza e velocità, ha il potere di tenere impegnati i difensori avversari, deve ancora migliorare nel confronto con l’avversario perché a volte salta nel momento sbagliato. La partita è stata positiva, con buone qualità di contrasto. Se riusciamo a mantenere questo livello qui possiamo ancora inserirci.”

Per quanto riguarda il paragone con Vlahovic afferma:

“Non faccio paragoni tra Vlahovic ed Osimhen. Se la Juventus l’ha preso è perché sono convinti che ha le possibilità. Osimhen ce la mette tutta per aiutare la squadra, a volte ha reazioni esagerate. Deve migliorare nell’abbocco da dare al difensore. E’ stata una settimana pesantissima. Nell’ambiente però si è creato l’entusiasmo giusto, col Milan poteva esserci il visto per essere in lotta per il campionato ma non siamo stati noi stessi. Certo siamo stati anche sfortunati, non abbiamo fatto malissimo. Il Milan è stato bravo a giocarci addosso.”

Poi è la volta delle dichiarazioni sul tecnico del Verona Ivan Tudor:

“Tudor sta facendo un grandissimo lavoro, sta allenando la squadra in maniera perfetta. Sono molto forti. I miei calciatori si sono guadagnati la pagnotta. Anguissa non l’abbiamo quasi mai avuto poiché è tornato un po’ rintronato dalla Coppa d’Africa a causa di viaggi e fuso orario. Anche Koulibaly ha avuto bisogno di un po’ di tempo per tornare ad un certo livello qualitativo. Lobotka invece sa fare entrambe le fasi.”

Infine, su Piotr Zielinski dice:

“Zielinski non ha giocato una grande partita, deve continuare ad allenarsi e fare sempre quello che ha fatto. Ci deve mettere più forza se non gioca una partita, e se gioca dieci minuti deve dare il massimo. Fabian, Lobotka e Anguissa hanno fatto da diga davanti alla difesa. Il Napoli deve essere sempre se stesso, ci deve mettere forza ed attenzione, mettendoci qualcosa in più del solito, la piazza lo vuole, ce la possiamo ancora giocare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona-Napoli, Osimhen: “Grande risposta della squadra”

Il commento della SSC Napoli dopo la vittoria contro il Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: il rischio della recessione in Italia e il voto nel M5s