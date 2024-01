Inter, parla Inzaghi: “Complimenti al Napoli, sono soddisfattoper i miei ragazzi”

Inter, Inzaghi commenta la vittoria contro il Napoli

Al termine della gara tra Napoli e Inter, che ha visto i nerazzurri vincere la Supercoppa italiana, l’allenatore dei nerazzurri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Ecco quanto dichiarato:

“Vanno fatti i complimenti al Napoli però. Ottima partita, hanno lottato come dei leoni anche in dieci. Perdere la finale al 90′ spiace, ma devo fare i complimenti ai miei. Questo format è stata una cosa un po’ nuova per tutti, qualcosa abbiamo pagato in termini di stanchezza. Abbiamo difeso molto bene , nel primo tempo potevamo passare in vantaggio con Dimarco, però abbiamo affrontato una squadra che stava bene e ben messa in campo. Io sono soddisfatto, soprattutto per i miei ragazzi per quanto lavorano. Per la società, che in tre anni con delle difficoltà non ci ha mai fatto mancare nulla. E un merito particolare ai nostri tifosi, che hanno affrontato un lungo viaggio. Infatti dopo il gol di Lautaro siamo andati tutti sotto la Curva al gol di Lautaro”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

