Priorità: Campionato o Europa League? Per Gattuso non ci sono dubbi

La Gazzetta dello Sport, a seguito dell’emergenza infortuni nel Napoli di Gattuso, si pone un quesito sulle priorità: Campionato o Europa League?

Questo è quanto scritto dal giornale, il Campionato, per Gattuso, ha più rilevanza al momento:

“Pochi dubbi, per il club il Campionato ha la priorità, innanzitutto per l’occasione di accedere alla prossima Champions ed è scontato che per la sfida contro l’Atalanta ci voglia massima concentrazione, e quindi, di conseguenza cercare di preservare i calciatori.

Quali scelte farà Gattuso per il match contro i Granada? Poche possibilità, purtroppo per il mister, in Europa non può permettersi di schierare l’intera primavera, dunque si spera in una partita tenuta sotto controllo, in modo da consentire a qualche attaccante – soprattutto Insigne – di poter essere sostituito e non appesantire ulteriormente la condizione fisica.

Il dilemma non si ferma in attacco, oltre i tre attaccanti indisponibili, in difesa mancano quattro difensori, le uniche scelte possibili saranno a centrocampo.

Si spera di poter recuperare Demme entro domenica, poiché è in via di guarigione a seguito dell’infortunio procuratosi, e sperare nei tamponi negativi di Ghoulam e Koulibaly in modo da consolidare la difesa a Bergamo. Ma purtroppo niente di tutto ciò è dato per certo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino su Twitter: “Lazzari squalificato e Buffon no. State distruggendo una passione”

Clamoroso dalla Russia: Marek Hamsik vicinissimo al Lokomotiv Mosca!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Faenza: la Polizia vaglia gli appunti della vittima