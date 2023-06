Il Napoli riscatterà Simeone a breve: ecco la strategia

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul Napoli, in particolare sul riscatto di Giovanni Simeone che dovrebbe avvenire in tempi brevi.

Giovanni Simeone sarà riscattato dal Napoli questa settimana. A riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che ha fatto il punto della situazione sulla vicenda.

Secondo quanto si legge il Napoli sfrutterà l’entrata economica che arriverà dal Monza per l’acquisto del cartellino dell’attaccante Andrea Petagna.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Questa è la settimana in cui il Napoli riscatterà il “cholito” Simeone dal Verona: dodici milioni e l’attaccante argentino apparterrà definitivamente al club azzurro che ha creduto in lui, attraverso il pressing feroce di Giuntoli, e che da lui è stato ripagato con gol straordinari, necessari per vincere lo scudetto e fare un figurone in Champions League. L’operazione è scontata, viene agevolata dall’arrivo di quei dodici milioni che il Monza riconoscerà, come da accordi, per l’acquisto di Petagna.”

