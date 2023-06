Juventus, Chiesa vuole chiedere la cessione. Tre club di Premier su di lui

Juventus, Chiesa può dire addio ai bianconeri

L’attaccante della Juventus Federico Chiese potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione di mercato, l’ex Fiorentina vuole lasciare il club bianconero per una nuova avventura magari all’estero. Come riportato DAL Corriere dello Sport, su di lui ci sono alcuni club della Premier League che già da tempo lo seguono. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Nervoso, di più, particolarmente agitato. L’anno vissuto tra panchine, cambi e senza un vero feeling con Massimiliano Allegri ha avuto un impatto importante sull’umore di Federico Chiesa. L’attaccante bianconero ha infatti accusato molto la non centralità all’interno del progetto della Juve e per questo ha deciso di guardarsi intorno, aspettando l’offerta giusta che questa estate potrebbe arrivare dall’estero. In particolare, potrebbe arrivare dalla Premier dove da tempo è segnalato come un giocatore molto stimato da Liverpool, United e Newcastle. La richiesta? Siamo sui 30-35 milioni di euro, con bonus. Di certo, il prezzo si è abbassato rispetto all’estate del 2020, quando la Juventus sborsò circa 50 milioni più 10 di bonus per acquistarlo dalla Fiorentina”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

