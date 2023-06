Napoli, nuovo record per il centrocampista Lobotka

La SSC Napoli ha di recente annunciato attraverso i propri canali social un record battuto dal centrocampista azzurro Stanislav Lobotka.

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha battuto un record nel corso della stagione di campionato appena conclusa.

Di seguito l’annuncio proprio da parte della SSC Napoli:

“Stanislav Lobotka è il centrocampista che ha completato più passaggi in questo campionato (2161), con una percentuale di riuscita del 94%, dato record tra chi ha tentato almeno 200 passaggi.

Lobotka, al pari di Felipe Anderson della Lazio, è il centrocampista che conta ben 38 presenze su 38 in questa Serie A.

Stanislav Lobotka, insieme a Giovanni Di Lorenzo, è il giocatore cha può vantare il maggior numero di vittorie in questo campionato (28).”

