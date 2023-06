Sousa-Napoli, in arrivo la fumata bianca. ADL ha scelto il portoghese per il dopo Spalletti

Napoli, ADL sembra aver scelto Paulo Sousa per il dopo Spalletti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, pare abbia ormai scelto Pauolo Sousa come successore di Spalletti sulla panchina azzurra. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, sembra ormai sciolto il dubbio su chi sarà alla guida tecnica dei partenopei la prossima stagione. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica:

“L’incontro a cena tra De Laurentiis e Paulo Sousa s’è concluso con una fumata quasi azzurra. ervolino ha già preso la sua decisione: in panchina si cambia, gelo nei rapporti col Napoli. Paulo Sousa ha invece fatto terra bruciata a Salerno e dopo l’incontro con De Laurentiis ha puntato tutto sulla panchina del Napoli, con la fondata speranza di essere scelto per raccogliere la gravosa eredità di Spalletti. Il tecnico portoghese ha già sentito al telefono il suo predecessore e gli ha chiesto informazioni sugli azzurri, portandosi avanti con il lavoro in attesa di un nuovo contatto con ADL. l due hanno discusso dell’ipotesi di un contratto biennale, ma soltanto nei prossimi giorni si capirà se davvero il casting per la panchina azzurra sta per concludersi col suo vincitore”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

