la Repubblica – ADL si aspetta che Mazzarri volti in fretta pagina: tre sfide per dimostrarlo.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sugli obiettivi di Aurelio De Laurentiis per le prossime tre gare: “Il presidente si aspetta che il tecnico toscano volti in fretta pagina dopo la fallimentare era di Rudi Garcia, metta in sicurezza il quarto posto in classifica e conquisti almeno il lasciapassare per la fase a eliminazione diretta della Champions League: tre sfide accettate nonostante le difficoltà dal “nuovo” allenatore azzurro”.

