Biglietti Napoli-Inter, partita la vendita libera

La SSC Napoli ha ufficializzato la vendita libera dei biglietti per assistere alla sfida di campionato contro l’Inter.

È partita la vendita libera dei biglietti per la sfida tra Napoli ed Inter.

A comunicare la notizia è stata proprio la SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale:

“SSC Napoli ricorda che dalle ore 15:00 di oggi 24/11/2023 inizierà la Vendita Libera (Fase 2) per la partita Napoli-Inter in programma il 03/12/2023 alle ore 20:45.

La Vendita Libera (Fase 2), senza obbligo di Fidelity Card, seguirà le modalità di vendita descritte nel relativo comunicato e terminerà al fischio di inizio della partita (ovvero, in caso di esaurimento posti).

In attesa della decisione del CASMS sulle restrizioni da applicare alla gara, la vendita libera parte con divieto di vendita ai residenti nella Regione Lombardia per tutti i settori ordinari.”

