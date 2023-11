Napoli, Quagliarella: “Spiazzato dai tifosi azzurri”

L’ex attaccante del Napoli Fabio Quagliarella ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Ecco quanto dichiarato:

“Mazzarri al Napoli? Innanzitutto la scelta mi ha sorpreso, ma secondo me Aurelio De Laurentiis aveva bisogno di un allenatore che conoscesse l’ambiente e che aveva fatto benissimo a Napoli. Era fuori dal giro da un paio d’anni, ma sa come si deve muovere e cosa serve fare. Ovvio, il calcio si è evoluto, ho letto che lui dovrebbe riproporre il 4-3-3, siamo tutti curiosi, ma non ha un compito semplice.”

Quagliarella ha poi parlato anche di un gesto per lui sorprendente da parte dei tifosi azzurri:

“Le dico questo. Quando sono usciti i calendari, ho visto l’ultima gara al Maradona. ‘Madonna mia’, ho pensato. Un segno del destino, pensavo. Ma arrivarci proprio quel giorno con il Napoli campione d’Italia dopo 33 anni, e ripensando all’accoglienza che mi hanno fatto… questo gesto è stato qualcosa che mi ha spiazzato, con quella targa ricevuta sotto la curva… Dopo, a mente fredda, ho pensato che se avessi scritto io la sceneggiatura di quel giorno non sarebbe stata così perfetta. L’unica pecca, e non è stata una cosa da poco, è che quel giorno la mia Samp ha salutato la Serie A. Un giorno però così speciale che è finito in un… quadro.”

Fonte foto: Flickr.com

