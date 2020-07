Napoli, Gattuso: “Non siamo fortunati con quest’arbitro, il secondo rigore non c’era”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita che ha visto il Napoli perdere a Parma contro la squadra di D’Aversa

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita che ha visto la squadra azzurra subire la seconda sconfitta, in casa del Parma, dopo il lock-down. Ecco quanto evidenziato da ForzAzzurri:

“Il primo tempo è da rivedere, siamo andati meglio nella ripresa. Teniamo tanto palla ma quando gli avversari vengono nella nostra metà campo ci sono dei problemi. Ultimamente stiamo faticando, stasera dalla nostra c’era l’attenuante dell’attaccante e chi ha giocato lì davanti si è sacrificato. Lozano ha fatto bene, ovvio si esprima meglio da esterno ma, a livello di squadra, possiamo fare di più e nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta. Stiamo giocando ogni 3 giorni e ruotiamo tanti giocatori, questi risultati ci stanno.

Rigori? Giudicate voi, ci sta che l’arbitro può sbagliare, lui l’ha vista così. Che rigore è il secondo? Kulusevki è già per terra quando c’è il tocco, Koulibaly lo prende dopo. Per me non è rigore, ma non voglio fare polemiche. Con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso di Napoli-Lecce. Ma va bene, sicuramente potevamo fare meglio. Non abbiamo perso per i rigori. Facciamo fatica a finalizzare ma non ricordo un solo tiro in porta del Parma. Meret non ha fatto una parata.

Champions? Sabato abbiamo la gara contro il Sassuolo: il loro somiglia molto al modo di giocare del Barcellona”.

