Parma-Napoli, Kulusevski: “Segnando il rigore ho dimostrato coraggio,non era facile”

Al termine della vittoria ottenuta contro il Napoli, l’attaccante del Parma Kulusevski ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Non siamo stati fortunati nelle ultime partite, non meritavamo di perderle. Quello che abbiamo fatto, non si può dimenticare. Lottiamo in ogni partita, il lavoro paga sempre. D’Aversa era orgoglioso di noi, era molto contento, lo sarebbe stato anche senza vittoria. Lui sa che diamo sempre il massimo. Salvezza? Fantastico chiudere così. Non era facile battere il rigore all’85’, l’ho tirato anche per far vedere a me che non ho paura. I tre punti sono per la città.”

