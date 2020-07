Parma, D’Aversa: “Orgoglioso dei ragazzi, non era facile dopo la Samp”

D’Aversa dopo la vittoria contro il Napoli

Dopo la vittoria del suo Parma, il tecnico Roberto D’Aversa ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso i microfoni di Sky. Ecco quanto dichiarato:

“Le prestazioni ci sono state. Se pensiamo alle partite dove potevamo fare il salto di qualità, Inter e Verona, non potevo chiedere di più, ci sono state anche delle situazioni che non dipendevano da noi. Questa sera i ragazzi sono stati bravi. Venivamo da un primo tempo con la Samp straordinario, ma nonostante questo il risultato è andato sul 2-0. Rialzarsi mentalmente oggi con una squadra come il Napoli che è venuto a giocarsi la sua partita, dà ancora più valore alla squadra. A fine partita che ho detto? Nelle ultime gare abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, tutti i giocatori hanno la mia fiducia. Abbiamo commesso degli errori come tutti, siamo qui per imparare e crescere. Sono orgoglioso di questo gruppo. Formazione? Volevo un po’ più di freschezza, non posso far giocare sempre gli stessi. Io guardo i giocatori tutti i giorni e valuto anche come stanno fisicamente”.

