Top & Flop – Parma-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Parma-Napoli

Primo Tempo

Come già accaduto nelle ultime uscite il Napoli entra bene, controllando il palleggio e conducendo la partita. Occasione per Politano, ma Sepe e bravo a respingere. L’andatura della gara vede il Napoli che cerca di creare gioco, mentre il Parma bada a difendere. Grande occasione per i ducali, ma Di Lorenzo respinge sulla linea. Sul finire del primo tempo Siligardi cade in area, per Giua è rigore. Dal Dischetto Caprai non sbaglia, portando in vatantaggio i suoi

Secondo Tempo

La secondra frazione di gioco iniza sulla falsa riga della prima, con il Napoli che cerca il pareggio e il Parma che difende. Occasione per Lozano, ma ancora una votla Sepe è attento. Tiro dal limite, Grassi ferma con la mano e dopo un controllo approfondito al VAR l’arbitro decreta il rigore. Dagli metri Insigne non sbaglia, pareggio. Girandola di cambi, il più decisivo è l’ingresso di Kulusevski. Disattenzione di Koulibaly, contatto dubbio in area e di nuovo rigore. Lo stesso talento macedone va segno, il Parma è di nuovo in vantaggio. La gare scorre via senza sussulti, allo scadere grande occasione per Younes che spara alto

Top – Insigne

Gara di grande sacrificio del capitano azzurro, che realizza anche il rigore del momentaneo pareggio. Si fa apprezzare molto in fase di ripiego e recepuro, seppur manca di lucidità in alcune scelte in zona offensiva. Insigne si rende protagonista di recuperi palla importanti, non a caso è l’attacante che in Serie A recupera più palloni. Riesce a dialogare con i compagni, facendosi trovare sempre libero per l’appoggio.

Flop – Allan

Il brasiliano visto oggi è lontano parente del mastino apprezzato nelle score annate, disordinato e poco attento tatticamente. Un suo grave errore innesca Karamoh che si trova da solo davanti a Meret, con Di Lorenzo che evita il peggio sullo svolgersi dell’azione. Allan con ogni probabilità dirà addio a fine stagione, forse ormai non ci sono più stimoli per continuare la sua avventura in azzurro.

Elio Di Napoli

